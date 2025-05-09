РФ ждет двойной удар? Литва предлагает новый пакет санкций, хотя 17-й не принят
В ЕС продолжают обсуждать 17-й пакет санкций против России. А Литва уже призывает обсудить еще один, новый 18-й пакет мер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
"Мы практически подготовили 17-й пакет санкций, который намерены принять, возможно, даже в мае. Литва уже призывает нас начать думать о 18-м пакете санкций, но нам нужно говорить не только о самих санкциях, но и рассматривать возможности введения дополнительных тарифных мер в отношении российской продукции", - заявил министр.
По его словам, в настоящее время санкционное давление против России не используется в полной мере.
"Российские энергетические компании по-прежнему приносят доходы российскому бюджету, и это необходимо прекратить. Необходимо запретить импорт сжиженного газа в Евросоюз (ЕС), и США могут нам в этом помочь. И в мире по-прежнему работает целый ряд других нефтяных компаний", - заявил министр.
Возможное усиление санкций против РФ
8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После него Трамп заявил в своей социальной сети Truth, что "если режим прекращения огня не будет соблюдаться, Соединенные Штаты и их партнеры введут дополнительные санкции".
Такую же мысть высказал 9 мая и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.
Добавим, что Польша стремится согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. В новом пакете будут ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний.
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