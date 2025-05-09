РФ ждет двойной удар? Литва предлагает новый пакет санкций, хотя 17-й не принят

В ЕС продолжают обсуждать 17-й пакет санкций против России. А Литва уже призывает обсудить еще один, новый 18-й пакет мер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"Мы практически подготовили 17-й пакет санкций, который намерены принять, возможно, даже в мае. Литва уже призывает нас начать думать о 18-м пакете санкций, но нам нужно говорить не только о самих санкциях, но и рассматривать возможности введения дополнительных тарифных мер в отношении российской продукции", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время санкционное давление против России не используется в полной мере.