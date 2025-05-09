РФ чекає подвійний удар? Литва пропонує новий пакет санкцій, хоча 17-й не ухвалено

У ЄС продовжують обговорювати 17-й пакет санкцій проти Росії. А Литва вже закликає обговорити ще один, новий 18-й пакет заходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

"Ми практично підготували 17-й пакет санкцій, який маємо намір ухвалити, можливо, навіть у травні. Литва вже закликає нас почати думати про 18-й пакет санкцій, але нам потрібно говорити не тільки про самі санкції, а й розглядати можливості введення додаткових тарифних заходів щодо російської продукції", - заявив міністр.

За його словами, наразі санкційний тиск проти Росії не використовується повною мірою.