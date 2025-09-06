ua en ru
Сб, 06 сентября
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
РФ строит стены и укрепления на границе со страной НАТО

Россия, Суббота 06 сентября 2025 05:35
РФ строит стены и укрепления на границе со страной НАТО Фото: Россия строит фортификации на границе с Финляндией (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах. Он пояснил, что укреплять границы поручил Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Медведева, сейчас на границе России с Финляндией "вовсю строятся всевозможные стены, заградительные сооружения", поэтому РФ "необходимо повысить надежность защиты государственной границы".

Он считает, что РФ должна подготовиться к "недружественным актам" со стороны Финляндии, которая недавно стала страной НАТО.

Медведев также обратил внимание на "рост военной активности" у российской границы, упомянув страны Балтии, Польшу и Норвегию.

Как Финляндия защищается от России

Тем временем Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП до 2029 года. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро. Средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северном направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине.

Еще в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.

Российская Федерация Финляндия
