РФ строит стены и укрепления на границе со страной НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах. Он пояснил, что укреплять границы поручил Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам Медведева, сейчас на границе России с Финляндией "вовсю строятся всевозможные стены, заградительные сооружения", поэтому РФ "необходимо повысить надежность защиты государственной границы".
Он считает, что РФ должна подготовиться к "недружественным актам" со стороны Финляндии, которая недавно стала страной НАТО.
Медведев также обратил внимание на "рост военной активности" у российской границы, упомянув страны Балтии, Польшу и Норвегию.
Как Финляндия защищается от России
Тем временем Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП до 2029 года. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро. Средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.
Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северном направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине.
Еще в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.