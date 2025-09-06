РФ строит стены и укрепления на границе со страной НАТО

Фото: Россия строит фортификации на границе с Финляндией (Getty Images)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах. Он пояснил, что укреплять границы поручил Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Медведева, сейчас на границе России с Финляндией "вовсю строятся всевозможные стены, заградительные сооружения", поэтому РФ "необходимо повысить надежность защиты государственной границы". Он считает, что РФ должна подготовиться к "недружественным актам" со стороны Финляндии, которая недавно стала страной НАТО. Медведев также обратил внимание на "рост военной активности" у российской границы, упомянув страны Балтии, Польшу и Норвегию.