РФ буде намагатися використовувати політв'язнів для впливу на вибори, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін заявив, що сьогодні буде підписано ще 6 угод з адвокатами, які захищатимуть моряків

Російська Федерація (РФ) буде намагатися використовувати політв'язнів і заручників для впливу на виборчий процес в Україні. Про це вкотре заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, коментуючи ситуацію з військовополоненими українськими моряками, утримуваними в РФ, Клімкін заявив, що сьогодні буде підписано ще 6 угод з адвокатами, які захищатимуть моряків.

"Ми підписали відповідні угоди з адвокатами, які будуть захищати наших хлопців. Сьогодні будуть підписані останні 6 угод. 17-18 січня РФ буде намагатися проводити засідання своїх нелегітимних судів. Ми зараз працюємо над тим, щоб їм була надана вся можлива підтримка. Одночасно ми активізували всіх наших друзів і партнерів. РФ буде намагатися використовувати і політв'язнів, і заручників як певний товар в тому, щоб впливати на наш виборчий процес. При чому, це стосується будь-яких виборів. Тому нам потрібна скоординована позиція наших партнерів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, вдастся звільнити до виборів.