РФ боится наступления ВСУ на Крым и готовится оборонять левый берег Днепра: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. Российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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