РФ боїться наступу ЗСУ на Крим і готується обороняти лівий берег Дніпра​​​​​​​: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямків. Російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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