ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ массово блокирует VPN на оккупированной территории Луганской области

Луганская область, Четверг 16 ноября 2023 16:28
UA EN RU
РФ массово блокирует VPN на оккупированной территории Луганской области Фото: РФ массово блокирует VPN на оккупированной территории Луганской области (VPN)
Автор: Ярослава Борзова

На оккупированной территории Луганской области оккупанты блокируют населению VPN, чтобы те не имели связи с Украиной. Только за прошедшую неделю захватчики заблокировали там 50 VPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской ОВА Артема Лысогора во время брифинга.

"Как только поступает какая-то информация о возможных контактах граждан с властями Украины, сразу по этим гражданам начинаются притеснения, проверки", - отмечает Лысогор.

По его словам, оккупанты проверяют телефоны у всех, включая школьников, где у них вычисляют наличие входа через VPN.

"Каждый день враг пытается прекратить любое общение наших граждан с властями государства, с родными своими. Только за прошлую неделю заблокировали 50 VPN, которые они обнаруживают также и пытаются противодействовать. В том числе и подавление всех наших ретрансляционных сигналов, которые мы можем передавать", - подытожил начальник Луганской ОВА.

Что такое VPN

VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и сервером VPN. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает о вашей локации и веб-ресурсах, которые вы посетили.

Блокировка VPN властями РФ

Следует отметить, что сервисы виртуальных частных сетей (VPN) преимущественно используются в случаях, когда требуется доступ к заблокированным властями стран ресурсам. Россия же со своей стороны пытается образовать информационный вакуум, благодаря которому жители не смогут получать объективный взгляд на неотложные новости местного и мирового значения.

В частности, Кремль ужесточает цензуру, ограничивая доступ жителей России VPN. Таким образом, российские власти хотят лишить граждан доступа к объективным международным источникам новостей.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские власти начали массово запрещать сервисы VPN в РФ, вводя такие меры и на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск VPN Война России против Украины
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени