РФ массово блокирует VPN на оккупированной территории Луганской области

На оккупированной территории Луганской области оккупанты блокируют населению VPN, чтобы те не имели связи с Украиной. Только за прошедшую неделю захватчики заблокировали там 50 VPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской ОВА Артема Лысогора во время брифинга .

"Как только поступает какая-то информация о возможных контактах граждан с властями Украины, сразу по этим гражданам начинаются притеснения, проверки", - отмечает Лысогор.

По его словам, оккупанты проверяют телефоны у всех, включая школьников, где у них вычисляют наличие входа через VPN.

"Каждый день враг пытается прекратить любое общение наших граждан с властями государства, с родными своими. Только за прошлую неделю заблокировали 50 VPN, которые они обнаруживают также и пытаются противодействовать. В том числе и подавление всех наших ретрансляционных сигналов, которые мы можем передавать", - подытожил начальник Луганской ОВА.

Что такое VPN

VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и сервером VPN. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает о вашей локации и веб-ресурсах, которые вы посетили.