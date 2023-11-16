РФ массово блокирует VPN на оккупированной территории Луганской области
На оккупированной территории Луганской области оккупанты блокируют населению VPN, чтобы те не имели связи с Украиной. Только за прошедшую неделю захватчики заблокировали там 50 VPN.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской ОВА Артема Лысогора во время брифинга.
"Как только поступает какая-то информация о возможных контактах граждан с властями Украины, сразу по этим гражданам начинаются притеснения, проверки", - отмечает Лысогор.
По его словам, оккупанты проверяют телефоны у всех, включая школьников, где у них вычисляют наличие входа через VPN.
"Каждый день враг пытается прекратить любое общение наших граждан с властями государства, с родными своими. Только за прошлую неделю заблокировали 50 VPN, которые они обнаруживают также и пытаются противодействовать. В том числе и подавление всех наших ретрансляционных сигналов, которые мы можем передавать", - подытожил начальник Луганской ОВА.
Что такое VPN
VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и сервером VPN. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает о вашей локации и веб-ресурсах, которые вы посетили.
Блокировка VPN властями РФ
Следует отметить, что сервисы виртуальных частных сетей (VPN) преимущественно используются в случаях, когда требуется доступ к заблокированным властями стран ресурсам. Россия же со своей стороны пытается образовать информационный вакуум, благодаря которому жители не смогут получать объективный взгляд на неотложные новости местного и мирового значения.
В частности, Кремль ужесточает цензуру, ограничивая доступ жителей России VPN. Таким образом, российские власти хотят лишить граждан доступа к объективным международным источникам новостей.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские власти начали массово запрещать сервисы VPN в РФ, вводя такие меры и на временно оккупированных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.