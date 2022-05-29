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У Росії почав зникати доступ до VPN-серверів

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Росія, Неділя 29 травня 2022 20:29
У Росії почав зникати доступ до VPN-серверів Фото: Російська влада могла почати блокування VPN (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Проблеми з доступом до серверів, що працюють на VPN-протоколах, почали виникати в російському сегменті інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Проблеми з протоколами IPsec та IKEv2 почали виникати в різних регіонах РФ – Західному Сибіру, Краснодарі, Ростові-на-Дону. Експерти припустили, що російська влада почала тестувати блокування VPN.

"Це великий удар, зокрема, по корпоративних мережах – багато адміністраторів таких мереж зараз терміново шукають вирішення для обходу", – йдеться в повідомленні сервісу моніторингу блокувань і доступності ресурсів.

Цього тижня Роскомнагляд спільно з Генпрокуратурою РФ почав позапланово перевіряти локальних інтернет-операторів. Російські держоргани перевіряють блокування заборонених сайтів і соцмереж, наявність обладнання для протидії загрозам "суверенному рунету" та експлуатацію "Ревізора" – комплекса моніторингу доступу до сайтів із реєстру забороненої інформації.

Лише за незалежне висвітлення війни в Україні в Росії заблокували понад 1000 сайтів. Роскомнагляд наказав місцевим медіа називати війну виключно "спеціальною операцією", а всіх незгодних блокують із ініціативи Генпрокуратури РФ.

Нагадаємо, що Google ініціював відключення від серверів підсанкційних компаній РФ.

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