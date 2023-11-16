РФ масово блокує VPN на окупованій території Луганської області
На окупованій території Луганської області окупанти блокують населенню VPN, аби ті не мали зв’язку з Україною. Лише протягом минулого тижня загарбники заблокували там 50 VPN.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської ОВА Артема Лисогора під час брифінгу.
"Щойно виходить якась інформація про можливі контакти громадян з владою України, одразу по цих громадянах починаються утиски, перевірки", - зазначає Лисогор.
За його словами, окупанти перевіряють телефони у всіх, включно зі школярами, де в них вираховують наявність входу через VPN.
"Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян з владою держави, з рідними своїми. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також і намагаються протидіяти. В тому числі і подавлення всіх наших сигналів ретрансляційних, які ми можемо передавати", - підсумував начальник Луганської ОВА.
Що таке VPN
VPN (Virtual Private Network) - це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером та зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача та сервером VPN. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається про вашу локацію та веб-ресурсів, які ви відвідали.
Блокування VPN владою РФ
Варто зазначити, що сервіси віртуальних приватних мереж (VPN) переважно використовуються у випадках, коли потрібен доступ до заблокованих владою країн ресурсів. Росія ж зі свого боку намагається утворити інформаційний вакуум, завдяки якому мешканці не зможуть отримувати об'єктивний погляд на нагальні новини місцевого та світового значення.
Зокрема, Кремль посилює цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії VPN. Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин.
Напочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада почала масово забороняти сервіси VPN у РФ, запроваджуючи такі заходи і на тимчасово окупованих територіях.
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