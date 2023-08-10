Кремль отрезает жителей России от информации о войне, отключая VPN, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, за последнюю неделю российские власти активизировали свои постоянные усилия по нарушению доступа граждан России к VPN. Согласно сообщениям, многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России.

Виртуальные частные сети позволяют пользователям запутать свой доступ к Интернету, сохранить конфиденциальность и обойти государственную цензуру.

По данным британской разведки, VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне в Украине.

"Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что они подвергают риску свои личные данные", - отмечают в Минобороны Британии.

Что такое VPN

VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашей локации и веб-ресурсов, которые вы посетили.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В юле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.