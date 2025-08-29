РФ больше не претендует на всю Донецкую область: Турция раскрыла новые требования Путина

По его словам, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

"Тогда мы увидели начало конца", - отметил Фидан.

По его словам, Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", - подчеркнул он.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

23 августа состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Стороны договорились о новом обмене, который должен охватить не только военнопленных, но и гражданских граждан.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил провести встречу на уровне лидеров до конца августа. Участие в ней, кроме президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, могут принять президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впоследствии стало известно, что российский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди требований не только территориальные уступки.