РФ била по гражданской инфраструктуре: что показали спасатели после атаки на Кропивницкий

В городе Кропивницкий продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки, нанесенной росармией этой ночью. Чрезвычайники показали кадры с места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра", - рассказали в Службе
Также спасатели проинформировали, что в результате обстрела пострадали офисные и складские помещения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, передали в ГСЧС.
Также в Службе добавили, что сейчас спасатели "ликвидируют пожары зданий" после воздушной атаки противника.
Как сообщалось ранее, накануне вечером Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Ночью в Кропивницком прозвучали несколько взрывов, фиксировалось движение нескольких групп ударных беспилотников противника в направлении города.
Как рассказал глава Кировоградской ОВА, в Кропивницком в результате дроновых ударов были повреждены складские помещения. Кроме того, рассказал чиновник, БПЛА врага повредил башню мобильной связи в Липняжской громаде Новоукаинского района.
Также мы писали, что под удар дронов-камикадзе попал город Каменское Днепропетровской области. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке - там горели квартиры.
Кроме того, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.
Уже под утро российские захватчики атаковали дронами Харьков, где было слышно несколько взрывов. Местные власти рассказали, что было попадание в Шевченковском районе города, предварительно обошлось без пострадавших.
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