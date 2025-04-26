РФ била по гражданской инфраструктуре: что показали спасатели после атаки на Кропивницкий

Атака "Шахедов" на другие города ночью

Также мы писали, что под удар дронов-камикадзе попал город Каменское Днепропетровской области. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке - там горели квартиры.

Кроме того, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.

Уже под утро российские захватчики атаковали дронами Харьков, где было слышно несколько взрывов. Местные власти рассказали, что было попадание в Шевченковском районе города, предварительно обошлось без пострадавших.

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