РФ бьет по железной дороге: в Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото)

По данным Министерства, удар был нанесен по локомотиву, который находился на станции в Запорожской области. На момент атаки локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому обошлось без жертв и раненых.

Целенаправленные удары по гражданской логистике

В министерстве отмечают, что железная дорога играет критически важную роль в обеспечении:

пассажирских перевозок;

доставки гуманитарной помощи;

транспортировки жизненно необходимых для экономики грузов.

"Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела железной дороги (t.me/MinDevUA)

Работа железной дороги продолжается

В "Укрзализныце" отмечают, что последствия обстрелов оперативно ликвидируются. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожное сообщение, перевозки пассажиров и важных грузов продолжают осуществляться в штатном режиме.

В министерстве подчеркнули, что атаки на железную дорогу являются частью системной стратегии страны-агрессора, направленной на давление на гражданскую логистику и систему жизнеобеспечения Украины.