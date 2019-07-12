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Кількість загиблих при зіткненні поїздів у Пакистані зросла

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 09:46
Кількість загиблих при зіткненні поїздів у Пакистані зросла
Ілюстративне фото (twitter.com/AnalyticaGlobal)

У числі поранених - 11 дітей

Кількість загиблих в результаті зіткнення поїздів в Пакистані зросла 21 людини, 100 людей поранено. Про це повідомляє Сіньхуа.

Як повідомив представник пакистанської поліції Омер Фарук Селамет, в числі поранених - 11 дітей і дев'ять жінок.

В пакистанському місті Садикабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, з рейок зійшли чотири вагони. Раніше було відомо про десять загиблих і 85 поранених в результаті аварії.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, в Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих. За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один з потягів вирушив від станції на заборонний сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив, що їхав назустріч поїзд і різко загальмував.

Зазначимо, у Чехії зіткнулися потяги, десятки поранених. На головному залізничному вокзалі в Брно, який є другим за величиною серед міст Чехії на одному шляху зіткнулися два потяги, у результаті чого постраждали щонайменше 20 осіб

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