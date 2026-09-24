УЗ сбилась с графика из-за обстрелов: задержки рейсов на западе Украины достигают 6 часов

Из-за массированной атаки на запад Украины задерживаются поезда, курсирующие в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-сервис "Укрзализныци".

Согласно информации на онлайн-табло, больше всего опаздывает поезд "Днепр-Главный - Ужгород". Здесь задержка достигает более 6 часов.

Аналогичная ситуация с поездом, курсирующим в Польшу - сообщение "Запорожье-Перемышль".

Немного меньше задержка - более 5 часов - у поездов "Днепр-Трускавец", "Днепр-Львов", "Черновцы-Кривой Рог", "Рахов-Кривой Рог".

Фото: как задерживаются поезда "Укрзализныци" утром 24 сентября (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform).

О причине в УЗ не сообщают, и обычно задержки поездов в Украине связаны с ситуацией безопасности.

Запад Украины, где зафиксированы самые большие задержки, находится под массированной атакой дронов еще с ночи.

Воздушная тревога длится более 6 часов подряд, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов и новых запусках воздушных целей из РФ.