RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала Винничину: под ударом промышленность, в областном центре блэкаут

05:35 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 25 октября атаковали дронами Винницу и область. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной.

"Сейчас в результате атаки врага повреждение гражданского промышленного объекта и частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении в 04:42.

Наталья Заболотная добавила, что спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия.

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью на Винницу неоднократно летели реактивные дроны и в городе слышались взрывы. Утром местные паблики, в частности Telegram " Новости Винница 20 минут" сообщил, что в нескольких районах города пропал свет.

Здесь следует добавить, что вечером 24 октября Винницкая область тоже была под атакой дронов, и враг атаковал непосредственно энергетические объекты региона. В результате атаки были отключения света.

"Попадание по энергообъекту привело к аварийному отключению энергоснабжения в одном из районов Винницкой области... Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением энергоснабжения", - писала Наталья Заболотная.

Другие обстрелы

Напомним, в ночь на 17 октября Винница тоже осталась без света из-за атаки России. В связи с ситуацией в городе не работал электротранспорт.

Также мы писали, что в ночь на 18 октября в Винницкой области были разрушены объекты критической инфраструктуры. В связи с этим в области произошли аварийные отключения света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВинницаВинницкая областьВойна в УкраинеОтключения светаБлэкаут