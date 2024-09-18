Обстрел Кропивницкого: атакованы дома, начался пожар, есть жертва и раненая (фото)

Российские войска атаковали Кропивницкий 18 сентября. Под удар попали жилые дома, начался пожар, есть погибший и пострадавшая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший", - рассказал он.

Кроме того, по данным ОВА, легкие ранения получила 90-летняя женщина.

"Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил Райкович.

Последствия обстрела Кропивницкого 18 сентября (t.me/kirovogradskaODA)