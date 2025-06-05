РФ атаковала Украину более 100 дронами и баллистикой: как отработала ПВО

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно обстреливает территорию Украины. Ежедневно украинские города и села подвергаются ракетным ударам, атакам дронов-камикадзе, артиллерийскому и авиационному огню. Враг целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру, уничтожает дома, школы, больницы, объекты энергетики и транспорта. Эти действия являются частью системного террора против мирного населения и квалифицируются как военные преступления.

Россия в ночь на 5 июня нанесла по Украине очередной массированный удар. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, среди жертв и пострадавших - дети. Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина сообщало, что россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОВА. А в Одесской области под удар попал лицей, амбулатория и детский центр.

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