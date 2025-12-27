РФ атаковала ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру

"Есть попадания в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа", - информируют в компании.

В то же время председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что атаки РФ синхронизируются с похолоданием. Он пояснил, что цель врага - воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - добавил Корецкий.

Что говорят в Министерстве энергетики Украины об атаке РФ 27 декабря

И.о. главы Минэнерго Артем Некрасов рассказал, что сегодня под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области. Ночью и утром летели дроны и ракеты, а затем, в течение дня, атаки продолжились.

В частности, в результате обстрелов существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

"Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметили в Минэнерго.

По словам Некрасова, по состоянию на 15:00 в Киеве и области обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру без света остались потребители в других регионах. В частности, на Черниговщине без электроэнергии более 22 тысяч абонентов.

"Объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления", - отметили в министерстве.

Сейчас ликвидация последствий, восстановление электро и теплоснабжения уже началась. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть украинцам тепло и свет. Однако в Минэнерго объяснили, что этим работам мешают постоянные воздушные тревоги.