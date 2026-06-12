РФ атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник

Враг совершил удар по энергообъекту Украины, в результате чего есть жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.
В ДТЭК сообщили о последствиях очередного удара по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки погиб один сотрудник теплоэлектростанции.
Еще один работник получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за удара на теплоэлектростанции зафиксированы существенные разрушения оборудования. Масштабы повреждений уточняются. Других данным компания не приводит - неизвестно где произошел индицент и когда.
В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.
По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции компании подверглись почти 230 атакам.
Очередной удар стал еще одним случаем поражения объектов энергетической инфраструктуры, которые остаются одной из целей российских атак.
Российские войска 7 июня дважды атаковали одно из угледобывающих предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В компании сообщили, что объект оказался под ударом в течение одного дня, в результате чего пострадал сотрудник предприятия.
По данным ДТЭК, ранения получил механик шахты, который находился неподалеку от места попадания дрона. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.
Напоминаем, что позднее, в ночь на 8 июня, был нанесен очередной удар, который привел к масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались жители 67 населенных пунктов — более 30 тысяч семей. На одном из поврежденных объектов возник пожар, который сотрудники ГСЧС смогли оперативно потушить.