РФ атаковала Сумскую область дронами: ранены люди, повреждены дома и авто

Российские дроны атаковали Сумскую область ночью. Есть раненые и значительные повреждения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

В ночь на 9 июля российские ударные дроны атаковали поселок Недригайлов на Сумщине.

По его словам, в результате удара пострадали трое местных жителей, один из них находится в больнице с ожогами.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.

В результате ночной атаки повреждены 12 частных жилых домов, и семь автомобилей, один из которых выгорел полностью.

Фото: россияне ударили по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)

Также пострадало здание станции техобслуживания.

Из-за обстрела более 80 абонентов остались без электроснабжения - энергетики уже работают над его восстановлением.

Спасатели и местные службы проводят ликвидацию последствий удара, людям оказывают помощь.