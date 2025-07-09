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РФ атаковала Сумскую область дронами: ранены люди, повреждены дома и авто

Среда 09 июля 2025 11:37
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РФ атаковала Сумскую область дронами: ранены люди, повреждены дома и авто Фото: россияне ударили по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские дроны атаковали Сумскую область ночью. Есть раненые и значительные повреждения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

В ночь на 9 июля российские ударные дроны атаковали поселок Недригайлов на Сумщине.

По его словам, в результате удара пострадали трое местных жителей, один из них находится в больнице с ожогами.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.

В результате ночной атаки повреждены 12 частных жилых домов, и семь автомобилей, один из которых выгорел полностью.

Фото: россияне ударили по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)

Также пострадало здание станции техобслуживания.

Из-за обстрела более 80 абонентов остались без электроснабжения - энергетики уже работают над его восстановлением.

Спасатели и местные службы проводят ликвидацию последствий удара, людям оказывают помощь.

Обстрел Сумщины

Сумщина остается одной из самых уязвимых приграничных областей Украины.

Удары беспилотников, направленные против гражданской инфраструктуры, в очередной раз демонстрируют намерение России терроризировать мирное население и парализовать региональную стабильность.

Напомним, что российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.

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Сумская область Война в Украине Российская Федерация
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