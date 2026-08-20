Под атакой "Фора", Yves Rocher и KLO: что известно о новом ударе РФ по бизнесу

Российские оккупанты в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по Украине. Одной из целей врага стали склады крупных торговых сетей.

Более детально о последствиях очередной атаки РФ на бизнес - в материале РБК-Украина .

Главное: Массированная атака: Россия ночью 20 августа выпустила по Украине ракеты и 168 "Шахедов". Большинство целей направлялись в сторону Киевской области. Есть пострадавшие: в Киевской области в результате удара погибли и пострадали люди, продолжается ликвидация пожаров на предприятиях и объектах логистической инфраструктуры. Удар по бизнесу: в результате атаки россиян повреждены склады VARUS, "Файні льоди", Yves Rocher, "Форы" и нефтебаза KLO.

Массированная атака

Массированный удар россиян начался около полуночи. Сначала россияне запустили баллистику по Киеву и области.

Согласно сообщению Воздушных сил, россияне для удара применяли баллистические ракеты "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и С-400, 36 крылатых ракет Х-101, "Искандер" и Х-59, 8 крылатых ракет "Калибр", 2 "Бандероли" а также 168 "Шахедов" (около половины были реактивными).

Большинство ракет и дронов летели в сторону Киевской области.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить:

31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К"/Х-59;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 боеприпаса "Бандероль";

145 "Шахедов".

"Прилеты" зафиксировали на 28 локациях, также обломки падали на двух локациях.

Уже днем 20 августа стало известно, что россияне нанесли массированный удар по бизнесу.

В ГСЧС по состоянию на 16:30 написали, что в результате удара по Киевской области пострадали 8 человек, один человек погиб.

Фото: последствия удара по Киевской области (facebook.com/MNSKOB)

Спасатели продолжают ликвидацию пожара на одном из топливных предприятий в Броварском районе.

В Бориспольском районе продолжается ликвидация последствий атаки на объекты логистической инфраструктуры. На 3 локациях тушат пожары.

"Фора"

Сеть супермаркетов "Фора" сообщила о том, что был "прилет" по их складу в Мартусовке Киевской области, где хранили свежую продукцию.

Фото: оккупанты атаковали склад "Форы" (facebook.com/fora.ukraine)

Компания начала использовать этот склад только на прошлой неделе - после предыдущей атаки РФ на логистическую инфраструктуру "Форы".

"Сегодня снова перестраиваем маршруты и ищем решения, чтобы ваши любимые продукты и дальше были рядом", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Yves Rocher

Также в результате ночной атаки российских войск пострадала сеть магазинов французского бренда косметики Yves Rocher Ukraine.

В компании отметили, что в результате массированного удара был поврежден склад, где хранится продукция.

На этом фоне Yves Rocher Ukraine временно приостановила прием онлайн-заказов.Также продолжаются восстановительные работы.

Что касается уже оформленных заказов, клиентов пообещали проинформировать об их статусе после оценки последствий. Магазины продолжают работать, но с ассортиментом могут быть проблемы.

"Файні льоди"

Компания "Файні льоди" сообщила о том, что в результате российского ночного удара был уничтожен распределительный склад в Киеве, который обеспечивал продукцией сразу 13 городов. Уничтожены тонны мороженого, оборудования и транспорт.

В компании заверили, что уже работают над альтернативными решениями для поставок, хранения и логистики.

Нефтебаза KLO

Удар россиян был нацелен и на нефтебазу KLO в Броварском районе Киевской области. На видео, которое компания опубликовала в Instagram, видно, что в результате атаки были уничтожены резервуары с топливом.

В результате атаки россиян никто не пострадал.

VARUS

В VARUS сообщили, что россияне атаковали складское помещение в Борисполе, где находилась часть товарных запасов. Над оценкой последствий уже работают.

Фото: РФ ударила по складу с продукцией VARUS (VARUS в Facebook)

Из-за атаки в отдельных магазинах могут быть перебои с наличием некоторых товаров.

"ЕКО Маркет"

Сеть супермаркетов "Еко Маркет" сообщила, что россияне повредили склад компании. Все магазины продолжают работу.

Фото: последствия атаки на склад "ЕКО маркета" (linkedin.com/in/kristina-kovtun)

При этом представитель компании Кристина Ковтун заверила, что команда делает все необходимое, чтобы на полках магазинов остались необходимые товары.