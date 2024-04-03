ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала приграничье Сумской области: есть жертва, среди раненых 4-летний ребенок

Сумы, Среда 03 апреля 2024 11:25
UA EN RU
РФ атаковала приграничье Сумской области: есть жертва, среди раненых 4-летний ребенок Фото: РФ атаковала приграничье Сумской области 3 апреля, есть жертва, ранен 4-летний ребенок (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали приграничья Сумской области 3 апреля. Один человек погиб, среди раненых - 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА, ГСЧС Украины.

"Сегодня, в 9:25, россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. К сожалению, есть погибший. Также травмированы два жителя общины - отец и 4-летний сын", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Сумской области 3 апреля (t.me/Sumy_news_ODA)

Кроме того, в результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры.

"На месте работают все необходимые службы. Еще раз подчеркиваем: не игнорируйте сигналами воздушных тревог", - добавили в ОВА.

Трое раненых и погибший

Как отметили в ГСЧС Украины, сегодня утром в результате авиаудара в с. Самотоевка Краснопольской общины погиб один человек, трое пострадали, среди них - ребенок 2020 г. р.

"Частно разрушены магазин, дом культуры и повреждены 5 автомобилей с последующим возгоранием. На месте работают спасатели и другие профильные службы", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрела Сумской области 3 апреля (t.me/dsns_telegram)

Дети и война в Украине

По данным Офиса генпрокурора на 3 апреля, более 1818 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ - 538 детей погибли и более 1280 получили ранения разной степени тяжести.

В частности, 2 апреля из-за обстрела Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района Харьковской области. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации