В Киевской области работает ПВО по российским дронам
Фото: силы ПВО сбивают российские дроны (Виталий Носач/РБК-Украина)
Российская атака ударными дронами на Украину продолжается. В Киевские области раздаются взрывы, силы ПВО сбивают вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Ночная атака "Шахедами"
Напомним, накануне вечером армия РФ запустила в направлении Украины ударные БпЛА. Во многих областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы воздушных атак.
Около 3:00 тревогу объявили в Киеве. Перед этим военные сообщили о движении скоростной цели в сторону Черниговской области.
Прошлой ночью 5 ноября, тревогу в Киеве из-за атаки дронов объявляли три раза за ночь.
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