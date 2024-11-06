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В Киевской области работает ПВО по российским дронам

Среда 06 ноября 2024 04:08
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В Киевской области работает ПВО по российским дронам Фото: силы ПВО сбивают российские дроны (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Российская атака ударными дронами на Украину продолжается. В Киевские области раздаются взрывы, силы ПВО сбивают вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Ночная атака "Шахедами"

Напомним, накануне вечером армия РФ запустила в направлении Украины ударные БпЛА. Во многих областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы воздушных атак.

Около 3:00 тревогу объявили в Киеве. Перед этим военные сообщили о движении скоростной цели в сторону Черниговской области.

Прошлой ночью 5 ноября, тревогу в Киеве из-за атаки дронов объявляли три раза за ночь.

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