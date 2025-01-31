РФ атаковала Киев дронами: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Фото: спасатели и медики уже на месте (Getty Images)

В ночь на 31 января российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пострадал балкон одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке", - говорится в сообщении. Кличко также сообщил, что спасатели и медики уже на месте. По состоянию на сейчас пострадавших нет.