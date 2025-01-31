РФ атаковала Киев дронами: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони
В ночь на 31 января российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пострадал балкон одной из квартир многоэтажного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке", - говорится в сообщении.
Кличко также сообщил, что спасатели и медики уже на месте. По состоянию на сейчас пострадавших нет.
Дроновые атаки РФ
Напомним, около часа назад в Киеве прогремела серия взрывов. Звуки было слышно на фоне атаки российских дронов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что прошлой ночью российская армия запустила по территории Украины 81 ударный беспилотник. Силы ПВО работали в 10 областях страны.
В результате отражения вражеской атаки, по состоянию на 09:00 было сбито 37 БпЛА. Еще 39 - были локально потеряны, без негативных последствий.
Однако, враг все же смог нанести удар по одной из многоэтажек в Сумах. В результате атаки были погибшие и раненные. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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