РФ атаковала Харьковскую область КАБами: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Обстрелы Харькова и области

В ночь на 12 июня российские террористы совершили очередную атаку дронами на Харьков. Известно о 18 раненых, среди которых есть дети.

А в ночь на 11 июня российские оккупанты также атаковали Харьков ударными дронами. Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.

Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия. В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.

В результате вражеской атаки по Харькову погибли четыре человека. Еще более 60 человек были ранены. Девять из пострадавших - дети.

Также вчера в Харьковской области во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района российский дрон атаковал спасателей. Один из саперов погиб.

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