Ночной обстрел Харькова: в городе возросло количество раненых

В ночь на 12 июня российские террористы совершили очередную атаку дронами на Харьков. По состоянию на сейчас известно о 18 раненых, среди которых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу управления областной прокуратуры Спартака Борисенко в эфире "Суспільного".

Среди 18 пострадавших - четверо детей:

двухлетний мальчик;

девушки 12, 16 и 17 лет.

В результате обстрела повреждены:

три школы;

детский сад;

более 50 многоквартирных домов.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)

Как отмечает Борисенко, враг для перегрузки противовоздушной обороны (ПВО) использовал также дроны-имитаторы.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно атакует территорию Украины, используя ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 12 июня враг запустил против Украины 63 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) и дроны-имитаторы.

Этой же ночью россияне в том же числе атаковали Харьков. В результате атаки пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)