РФ атаковала энергообъекты во Львовской области: будут изменения в графиках отключений

Фото: РФ атаковала энергетику Львовской области во время массированной атаки по Украине 13 декабря (Getty Images)

Россия во время массированного обстрела по Украине 13 декабря, атаковала энергетику Львовской области. Из-за этого будут изменения в графиках отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - рассказал он. Изменения в графиках отключений в области Однако, глава ОВА предупредил, что из-за обстрела, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.