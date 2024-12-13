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РФ атаковала энергообъекты во Львовской области: будут изменения в графиках отключений

Львов, Пятница 13 декабря 2024 10:27
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РФ атаковала энергообъекты во Львовской области: будут изменения в графиках отключений Фото: РФ атаковала энергетику Львовской области во время массированной атаки по Украине 13 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия во время массированного обстрела по Украине 13 декабря, атаковала энергетику Львовской области. Из-за этого будут изменения в графиках отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - рассказал он.

Изменения в графиках отключений в области

Однако, глава ОВА предупредил, что из-за обстрела, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска устроили массированный обстрел по Украине 13 декабря. Первоначально оккупанты запустили дроны, начиная с вечера, 12 декабря, а уже утром 13 декабря - ракеты, в том числе баллистику.

Под удар РФ во время атаки попала энергетика. Эта атака стала первой после небольшого "затишья", когда РФ не атаковала Украину даже беспилотниками.

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