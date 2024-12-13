РФ атакувала енергооб'єкти у Львівській області: є зміни в графіках відключень

Росія під час масованого обстрілу по Україні 13 грудня, атакувала енергетику Львівської області. Через це є зміни в графіках відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Facebook голови Дрогобицької РВА Степана Кулиняка.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області. На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має", - розповів Козицький.

Наслідки атаки на регіон

Зокрема, під час ранкової ракетної атаки ворог вкотре атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі.

"Найважливіше: інформації про постраждалих, на щастя, немає. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Всі екстрені та профільні служби працюють на місці події", - розповів голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Зміни в графіках відключень в області

Однак, голова ОВА попередив, що через обстріл, будуть зміни в графіках відключень електроенергії. Так, за інформацією "Укренерго", через масовану ракетну атаку росіян на енергетику, на сьогодні збільшено обсяги застосування обмежень світла.

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