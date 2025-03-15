Удар по Кривому Рогу: спасательная операция завершена, число раненых возросло почти вдвое

Количество пострадавших в Кривом Роге после удара по жилому кварталу возросло до 14 человек. Спасательная операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

К тому же побиты магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

"Повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения", - перечислил Лысак.

По словам главы ОГА, из-за ракетной атаки в городе разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.

"Пострадали 14 человек, среди них два ребенка", - рассказал он.

Обстрел Кривого Рога

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу вечером 14 марта. Оккупанты попали в центр жилого квартала, сообщалось о пострадавших.

Позже стало известно, что российские военные, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами "Искандер-М". К тому времени количество пострадавших уже возросло до восьми.

Добавим, что в последние дни оккупанты постоянно атакуют Кривой Рог. Так, 12 марта также российские войска обстреляли Кривой Рог. Тогда захватчики ударили по городу баллистикой.

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