В Одесской области враг нанес удар "Искандером" по предприятию: есть погибший и пострадавшие
РФ 21 июня нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию в Одесском районе, в результате чего возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, еще трое - пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Одесской ОГА Олега Кипера.
Удар враг нанес вечером в воскресенье: предприятие подверглось ракетному обстрелу из системы "Искандер".
"В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение", - написал Кипер.
Чиновник уточнил, что пока информация о пострадавших еще уточняется, однако предварительно уже есть определенные сведения.
"К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", - добавил он.
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На месте происшествия работают все экстренные службы.
Напомним, ранее в результате удара РФ в Одесской области были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.
Также сообщалось, что российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью.
В результате атаки ранения получили восемь дорожников, двое из них находились в тяжелом состоянии.