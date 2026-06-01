В Одесской области враг нанес удар "Искандером" по предприятию: есть погибший и пострадавшие

Фото: сотрудники ГСЧС после удара по предприятию (ГСЧС Украины)

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РФ 21 июня нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию в Одесском районе, в результате чего возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, еще трое - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Удар враг нанес вечером в воскресенье: предприятие подверглось ракетному обстрелу из системы "Искандер". "В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение", - написал Кипер. Чиновник уточнил, что пока информация о пострадавших еще уточняется, однако предварительно уже есть определенные сведения. "К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", - добавил он. Читайте также: Украинцам в Крыму посоветовали покинуть полуостров из-за ударов ВСУ На месте происшествия работают все экстренные службы.