РФ атаковала энергетику 5 областей, ограничения Starshield мешают сбивать дроны, - Зеленский

Российские войска ночью и утром 15 ноября атаковали энергетические объекты в пяти областях Украины. Под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.
Ночью и утром 15 ноября русские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Также под ударом оказались объекты железной дороги в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, россияне нанесли удары по Донецкой и Киевской областям. Пока известно о 16 пострадавших.
Зеленский подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют подстанции ударными "Шахедами". По его словам, часть таких ударов достигает целей из-за ограничения скорости работы терминалов Starshield, действующих вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.
Президент пояснил, что украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда развивают скорость более 161 км/ч или 100 миль в час. Поэтому они не могут догнать российские реактивные "Шахеды".
"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого направления зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой", - подчеркнул он.
Зеленский также поручил командам Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента тесно сотрудничать с американской стороной и SpaceX.
"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", - подытожил глава государства.
Напомним, 12 ноября украинские военные снова зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.
13 ноября в Минобороны уточнили, что ограничения на скорость Starlink зафиксировали только на временно оккупированных Россией территориях, в то время как на подконтрольной Украине территории их не обнаружили.
Ведомство обратилось за разъяснениями к SpaceX и Пентагону.
14 ноября Зеленский сообщил, что Украина также тестирует альтернативные системы спутниковой связи вместе с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией. К этой работе должна присоединиться Германия.