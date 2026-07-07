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Мэр Ивано-Франковска дал тревожный прогноз на осень из-за возможных ударов РФ

21:33 07.07.2026 Вт
2 мин
Следует ли ждать новой волны российских атак по западу Украины уже этой осенью?
aimg Мария Науменко
Мэр Ивано-Франковска дал тревожный прогноз на осень из-за возможных ударов РФ Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков во время рабочего совещания (facebook.com/mrada.if.ua)
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Осень может стать сложным периодом для запада Украины, поэтому Ивано-Франковск готовится усиливать ПВО и защиту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Марцинкив призвал жителей города реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он подчеркнул, что ни один город Украины сейчас нельзя считать полностью безопасным.

По словам мэра, Россия может усилить атаки именно по западным регионам Украины в сентябре-октябре.

"Враг будет бить именно по западу нашей страны. Поэтому не могу все рассказывать, но готовимся к этому вызову. Потому что, к сожалению, должны усиливать противовоздушную оборону, потому что происходящее в Киеве может повториться в Ивано-Франковске", - подчеркнул он.

Мэр Ивано-Франковска также заявил, что не исключает провокаций со стороны Беларуси.

Среди главных задач городских властей он назвал подготовку инфраструктуры к отопительному сезону, в частности, завершение работ на котельных. Вторым приоритетом является помощь силам противовоздушной обороны для защиты города.

"Хотя это не наша обязанность, но мы переживаем это. Это очень важные задачи стоят перед нами", - подчеркнул Марцинков.

В то же время, мэр отметил, что в ближайшие дни не ожидает масштабных обстрелов. Однако призвал жителей не игнорировать воздушные тревоги.

"Никакого города Украины нет, который полностью безопасен", - подытожил он.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ранее рассказывал, что город готовится к зиме, в частности переходит от больших централизованных котельных к небольшим. В городе уже отключено от централизованного отопления более 400 домов, строят новые котельные и устанавливают когенерационные установки на отдельных объектах.

Марцинков также отмечал, что власти готовятся к возможным ударам по водоснабжению, канализационным мощностям и насосным станциям. Для этого в городе обустраивают альтернативные источники воды, в частности, колонки в микрорайонах.

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