РФ атаковала дроном автобус с работниками в Марганце: много жертв и раненых

Российская армия ударила дроном по Марганцу. Из-за атаки в городе много погибших и раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской области Сергея Лысака, Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены", - рассказал Лысак.

Россияне ударили по автобусу с работниками в Марганце

Как стало известно позже, оккупанты атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.

"Удар дрона-камикадзе по гражданским. Есть много погибших и раненых", - отметил Лукашук.

Атака дрона на автобус в Марганце: количество жертв возросло до 9, раненых 30

Буквально сразу Лысак уточнил, что в Марганце увеличилось количество погибших и пострадавших.

"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30", - отметил он.

Последствия удара дрона РФ по автобусу с рабочими в Марганце (t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram)

Где находится город Марганец

Марганец - город, административный центр Марганецкой городской общины Никопольского района Днепропетровской области. Восьмой по численности населения город области, центр добычи и переработки марганцевых руд. Население по состоянию на 2023 год составляло 35 тыс. жителей.

Отметим, что Никополь и район, к которому относится Марганец, от Энергодара в Запорожской области отделяет река Днепр. После начала полномасштабного вторжения россияне захватили Энергодар, где расположена оккупированная Запорожская АЭС.



Где расположен Марганец (deepstatemap.live)

С тех пор оккупанты регулярно обстреливают Никополь и район со стороны Энергодара.