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В Полтавском районе более 900 человек остались без света из-за атаки РФ

Полтавская область, Среда 07 мая 2025 20:55
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В Полтавском районе более 900 человек остались без света из-за атаки РФ Фото: в Полтавском районе более 900 человек остались без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков беспилотника более 900 человек остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БПЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов", - сообщил Когут.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Глава ОВА также призвал жителей к сигналам воздушной тревоги.

Обстрел Украины 7 мая

Напомним, в ночь на 7 мая Россия выпустила по Украине 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.

Пуски беспилотников были с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.

ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Военным удалось сбить две ракеты и 81 дрон. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.

В частности, под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.

Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.

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Полтавская область Электроэнергия Война в Украине Атака дронов Отключения света
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