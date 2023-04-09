Оккупанты усиливают рейды в Херсонской области, - Генштаб
Фото: Оккупанты усиливают рейды в Херсонской области (Getty Images)
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне усиливают контрразведывательный и "полицейский" режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В частности в Горностаевском районе захватчики проводят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у населения на наличие фото- и видеоматериалов и "запрещенного" контента.
"В ходе таких проверок россияне фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома", - отметили в Генштабе.
Напомним, оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорт РФ.
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