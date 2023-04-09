Оккупанты усиливают рейды в Херсонской области, - Генштаб

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне усиливают контрразведывательный и "полицейский" режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

В частности в Горностаевском районе захватчики проводят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у населения на наличие фото- и видеоматериалов и "запрещенного" контента.

"В ходе таких проверок россияне фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома", - отметили в Генштабе.