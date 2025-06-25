РФ атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов

Массированные атаки на Украину

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". По его словам, только в июне оккупанты использовали уже 2 736 дронов-камикадзе.

Ранее в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.

Напомним, что ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.