Главная » Новости » Война в Украине

РФ атакует Украину дронами, в Чернигове был слышен взрыв: где еще угроза ударов

Суббота 25 октября 2025 23:00
UA EN RU
РФ атакует Украину дронами, в Чернигове был слышен взрыв: где еще угроза ударов Фото: военные фиксируют вражеские дроны в Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 25 октября, россияне снова запустили ударные дроны в направлении Украины. Сейчас взрыв звук взрыва был уже слышен по меньшей мере в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и паблик "Суспільне Новини".

По данным военных, первые дроны вечером были зафиксированы в Украине начиная с 20:09. В эту минуту Воздушные силы проинформировали, что в Донецкой области, курсом на Днепропетровскую - летит группа ударных беспилотников.

Впоследствии, дроны фиксировались в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 22:25, перед предупреждением о дронах в области.

По последним данным, вражеские беспилотники летят на севере Запорожья - курсом на северо-восток

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

РФ атакует Украину дронами, в Чернигове был слышен взрыв: где еще угроза ударов

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 25 октября россияне также атаковали Украину ударными дронами, а также баллистическими ракетами. В частности, враг выпустил 9 баллистических ракет "Искандер-М" и 62 беспилотника "Шахед" и дроны других типов.

По состоянию на 9 утра, силы ПВО Украины сбили 4 баллистические ракеты и 50 беспилотников. В то же время было зафиксировано попадание пяти ракет и 12 дронов на 11 локациях.

