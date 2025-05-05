РФ атаковала Украину баллистикой: била ракетами с севера

Российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар этой ночью, 5 мая, Фиксировалось движение скоростной воздушной цели противника на фоне продолжающейся дроновой атаки.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Военные информировали в два часа ночи об угрозе применения врагом баллистического вооружения с севера.
За несколько минут до этого в столице и в Киевской области, а также в некоторых других регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в заявлении Киевской городской военной администрации (КГВА).
Жителей призвали немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до тревоги.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили о фиксации движения скоростной цели из Курской области (РФ) в сторону Сумской / Черниговской областей.
"Скоростная на Сумщину/Черниговщину", - добавили военные в 02:08.
Около половины третьего ночи в Киеве и области заявили об отбое воздушной тревоги.
Вскоре после этого в Воздушных силах объявили также "отбой угрозы применения баллистического вооружения".
Заметим, перед тем враг запустил в сторону Украины новые группы ударных беспилотников как с северного, так и с южного направления.
Также сообщалось о серии взрывов в Конотопе Сумской области на фоне атаки "Шахедов". В районе города продолжалась работа ПВО.
Нынешний ракетный удар стал уже комбинированной воздушной атакой.
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