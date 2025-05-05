РФ атаковала Украину баллистикой: била ракетами с севера

Военные информировали в два часа ночи об угрозе применения врагом баллистического вооружения с севера.

За несколько минут до этого в столице и в Киевской области, а также в некоторых других регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

"Объявлена ​​воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в заявлении Киевской городской военной администрации (КГВА).

Жителей призвали немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до тревоги.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили о фиксации движения скоростной цели из Курской области (РФ) в сторону Сумской / Черниговской областей.

"Скоростная на Сумщину/Черниговщину", - добавили военные в 02:08.

Обновлено: отбой угрозы баллистики

Около половины третьего ночи в Киеве и области заявили об отбое воздушной тревоги.

Вскоре после этого в Воздушных силах объявили также "отбой угрозы применения баллистического вооружения".

Комбинированная воздушная атака

Заметим, перед тем враг запустил в сторону Украины новые группы ударных беспилотников как с северного, так и с южного направления.

Также сообщалось о серии взрывов в Конотопе Сумской области на фоне атаки "Шахедов". В районе города продолжалась работа ПВО.

Нынешний ракетный удар стал уже комбинированной воздушной атакой.