РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских

Вечером 8 ноября российские оккупанты наносят удары дронами по Кременчугу - известно о по меньшей мере семерых пострадавших.
Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Враг начал атаковать город около 19:45 - в Кременчуге раздались громкие взрывы.
Уже в 20:03 глава ОВА подтвердил, что произошло попадание российских дронов на двух локациях.
По словам Дьякивнича, под удар попал многоквартирный жилой дом - начался пожар.
Кроме того, произошло попадание в здание отеля с последующим возгоранием.
"На места атак направлены все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и травмированных уточняется", - написал глава ОВА.
Около 20:50 стало известно, что тяжелые травмы получил 16-летний подросток - его госпитализировали.
Также указано, что подразделения ГСЧС смогли спасти 15 гражданских.
"Ликвидация последствий продолжается", - подчеркнул Дьякивнич.
Уже в 21:23 стало известно, что число пострадавших выросло до четырех человек.
"К медикам обратились еще три человека. Им оказали помощь на месте.
Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", - добавил глава ОВА.
Обновлено в 22:40
Количество пострадавших увеличилось до семи человек. В медицинские учреждения госпитализировали еще двух гражданских.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Камышевахе россияне постоянно атакуют спасателей на месте удара.
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