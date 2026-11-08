UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних

22:02 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни знову тероризують Кременчук (poltavskaOVA)

Ввечері 8 листопада російські окупанти завдають ударів дронами по Кременчуку - відомо про щонайменше чотирьох потерпілих.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Ворог почав атакувати місто близько 19:45 - у Кременчуку пролунали гучні вибухи.

Вже о 20:03 глава ОВА підтвердив, що відбулося влучання російських дронів на двох локаціях.

За словами Дяківнича, під удар потрапив багатоквартирний житловий будинок - почалася пожежа.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Окрім того, сталося влучання в будівлю готелю з подальшим займанням.

"На місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється", - написав глава ОВА.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Близько 20:50 стало відомо, що тяжкі травми отримав 16-річний підліток - його госпіталізували.

Також вказано, що підрозділи ДСНС змогли врятувати 15 цивільних.

"Ліквідація наслідків триває", - наголосив Дяківнич.

Вже о 21:23 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці.
Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - додав глава ОВА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниКременчукПолтавська область