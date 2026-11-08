РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних

Ввечері 8 листопада російські окупанти завдають ударів дронами по Кременчуку - відомо про щонайменше чотирьох потерпілих.
Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Ворог почав атакувати місто близько 19:45 - у Кременчуку пролунали гучні вибухи.
Вже о 20:03 глава ОВА підтвердив, що відбулося влучання російських дронів на двох локаціях.
За словами Дяківнича, під удар потрапив багатоквартирний житловий будинок - почалася пожежа.
Окрім того, сталося влучання в будівлю готелю з подальшим займанням.
"На місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється", - написав глава ОВА.
Близько 20:50 стало відомо, що тяжкі травми отримав 16-річний підліток - його госпіталізували.
Також вказано, що підрозділи ДСНС змогли врятувати 15 цивільних.
"Ліквідація наслідків триває", - наголосив Дяківнич.
Вже о 21:23 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці.
Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - додав глава ОВА.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Комишувасі росіяни постійно атакують рятувальників на місці удару.
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