РФ атакует дронами Львовскую область, работает ПВО

Россия атакует беспилотниками Львовскую область, в регионе по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Львовской областной военной администрации сообщал, что в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

"Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.

Атака по Украине ночью 3 ноября

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщалось о вражеских беспилотниках в воздушном пространстве нескольких регионов.

Взрывы раздавались в Харькове. По данным ОВА, враг попал в гражданские объекты, в результате чего возник пожар.