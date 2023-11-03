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РФ атакует дронами Львовскую область, работает ПВО

Львовская область, Пятница 03 ноября 2023 02:15
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РФ атакует дронами Львовскую область, работает ПВО Фото: атака дронов во Львовскую область ночью 3 ноября, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россия атакует беспилотниками Львовскую область, в регионе по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Львовской областной военной администрации сообщал, что в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

"Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.

Атака по Украине ночью 3 ноября

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщалось о вражеских беспилотниках в воздушном пространстве нескольких регионов.

Взрывы раздавались в Харькове. По данным ОВА, враг попал в гражданские объекты, в результате чего возник пожар.

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Львовская область атака дронов ПВО
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