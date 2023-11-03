РФ атакує дронами Львівську область, працює ППО

Росія атакує безпілотниками Львівську область, в регіоні по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

"У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв, що в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники.

"Особлива увага – Стрий та Моршин", - зазначав він.

Атака по Україні вночі 3 листопада

Наразі у низці областей України оголошена повітряна тривога. У Повітряних Силах ЗСУ повідомлялося про ворожі безпілотники у повітряному просторі кількох регіонів.

Вибухи лунали в Харкові. За даними ОВА, ворог поцілив у цивільні об'єкти внаслідок чого виникла пожежа.