РФ начала активные штурмы Роботинского выступа. Эксперт ответил, есть ли риск прорыва россиян

В прошлом году Силы обороны отвоевали Роботинский выступ площадью 10 на 10 км и, похоже, Россия настроена вернуть позиции. По словам спикера группировки "Таврия" Дмитрия Лиховия, туда стянули серьезные силы.

"Мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, - она по своим размерам превосходит в личном составе та группировка, которая задействована на Авдеевском направлении", - говорил он.

Он отметил, что активные штурмы Роботинского выступления начались уже в эти выходные. По данным DeepState, россияне пытаются зайти в саму деревню, бои идут за опорный пункт немного на юг. Кроме того, есть продвижение у Вербового, где противник, вероятно, мог продавить оборону на юго-западной окраине.

В то же время военный экспрет Александр Коваленко отметил, что в районе Роботиного всегда было сосредоточено большое количество вражеских сил и средств.

"Это была группа войск "Запорожье", сейчас она объединена с группой войск "Днепр". Поэтому то, что они попытаются вернуть территории, потерянные летом 2023 года, безусловно, особенно на кураже от захвата Авдеевки. Но говорить, что это станет" большой угрозой для прорыва фронта в Запорожской области, я не могу», – добавил эксперт.

Ситуация в районе Роботиного

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись в направлении Роботиного. 22 августа 2023 стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили увольнение Роботиного.

Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских оккупантов возле Роботиного.

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