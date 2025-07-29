RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ активизировалась возле Запорожья. Сырский отдал распоряжение усилить оборону

Фото: Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировалась возле населенного пункта Каменское, в Запорожской области. Там необходимо усилить оборону украинских военных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его данным, боевых столкновений на данном направлении сравнительно меньше, чем на других участках. Однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское. В частности, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.

В связи с активизацией врага было издано распоряжение по ведению боевых действий, и обеспечения имеющихся потребностей.

"Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью", - сообщил Сырский.

Ситуация в Запорожской области

На днях мы писали, что подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

Кроме этого, начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеАлександр Сырский