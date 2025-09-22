РФ активизировала штурмы Покровска: в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов (видео)

Российские войска усилили штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ и пытаются блокировать украинскую логистику на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Российские войска усилили штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ и пытаются блокировать украинскую логистику на Покровском направлении.

"Доминирующей тактикой противника становится инфильтрация - попытки проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции наших военных", - говорится в заявлении корпуса.

В командовании уточнили, что на днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили захватчиков, и угрозы накопления сил врага там нет.

Также сообщается, что противник осуществляет круглосуточную разведку и активно применяет дроны.

"Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных БпЛА", - отметили в корпусе.

По словам военных, украинские подразделения действуют в соответствии с ситуацией, дистанционно минируют пути продвижения врага, используют огневые группы и дроны, а в случае необходимости создают дополнительные инженерные заграждения.

"Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и на сохранение жизни украинских военных", - отметили в 7 корпусе ШР ДШВ.

В заявлении подчеркивается, что обстановка находится под контролем в тесном взаимодействии со старшим командованием.