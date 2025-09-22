РФ активизировала штурмы Покровска: в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов (видео)
Российские войска усилили штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ и пытаются блокировать украинскую логистику на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Доминирующей тактикой противника становится инфильтрация - попытки проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции наших военных", - говорится в заявлении корпуса.
В командовании уточнили, что на днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили захватчиков, и угрозы накопления сил врага там нет.
Также сообщается, что противник осуществляет круглосуточную разведку и активно применяет дроны.
"Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных БпЛА", - отметили в корпусе.
По словам военных, украинские подразделения действуют в соответствии с ситуацией, дистанционно минируют пути продвижения врага, используют огневые группы и дроны, а в случае необходимости создают дополнительные инженерные заграждения.
"Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и на сохранение жизни украинских военных", - отметили в 7 корпусе ШР ДШВ.
В заявлении подчеркивается, что обстановка находится под контролем в тесном взаимодействии со старшим командованием.
Бои на Покровском направлении
Ранее мы писали о том, что офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько рассказал, что россияне изменили свою тактику на Покровском направлении. В частности, теперь оккупанты применяют малые пехотные группы при поддержке мототехники и автотранспорта - враг стал реже применять бронетехнику.
Кроме этого некоторые СМИ писали о вероятном "прорыве" россиян под Покровском. Несмотря на это заместитель командира бригады "Рубеж" НГУ Андрей Крищенко рассказал, что ситуация под Покровском сейчас стабилизировалась.
Сегодня же мы писали, что по данным ISW,российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, в частности на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки.