Кремль разворачивает большую сеть дезинформации в Африке и Латинской Америке, - разведка
Россия разворачивает масштабную дезинформационную кампанию в Африке, Латинской Америке и даже в европейских странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВР).
По данным разведки, эта медийная экспансия не только подрывает международную репутацию Украины, но и создает потенциальные угрозы для украинской безопасности и внешнеполитических позиций.
В частности, в столице - Мали Бамако - под прикрытием "независимого агентства" под названием African Initiative был создан проект по обучению местных журналистов.
Формально программа предусматривала дистанционные и очные курсы с последующим трудоустройством, однако по факту - это часть операции российских спецслужб по формированию инфраструктуры влияния на будущие информационные кампании.
Центральную роль в пропагандистском влиянии играют контролируемые Кремлем медиа - RT (ранее Russia Today) и Sputnik. Они не только транслируют выгодные России нарративы, но и имеют партнерские отношения с местными СМИ, тренинговые центры, офисы и общие технические ресурсы.
В Латинской Америке, например, RT и Sputnik сотрудничают с телеканалами Telesur (Венесуэла) и HispanTV (Иран), продвигая антизападные месседжи на нескольких языках одновременно.
В Африке российские структуры заключают договоры с более чем 30 местными телестанциями, что позволяет формировать лояльное к Кремлю информационное поле.
Кроме того, зафиксированы факты скрытого продвижения российского контента через локальные медиа и инфлюенсеров. В частности, соглашения с медиагруппами в Кении дают РФ доступ к миллионной аудитории на нескольких рынках.
Что это означает для Украины
В СВР заявляют, что информационное присутствие России в Африке и Латинской Америке имеет непосредственные последствия для Украины.
В частности, это создает глобальный фон, в котором позиция Москвы кажется "сбалансированной" или даже "правдивой".
Кроме того, украинская дипломатия сталкивается с сопротивлением нарративам о войне и агрессии со стороны РФ, особенно в тех регионах, где доминирует российское влияние.
"Массированные информационные кампании создают почву для военно-технического сотрудничества России с африканскими режимами, что уже превращает эти территории в логистические и оперативные базы для косвенных атак на интересы государств-партнеров Украины", - добавили в разведке.
Недавно в ЦПИ предупредили об активизации информационно-психологических операций со стороны РФ во второй половине июня. Так, пропаганда Кремля сосредоточится сразу на нескольких направлениях: дискредитация украинской делегации на переговорах в Стамбуле, попытки демонизировать ВСУ и манипуляции темами НАТО.
Ранее РБК-Украина объясняло, как российская пропаганда влияет на украинцев в Европе. В частности, с первых дней войны Русская православная церковь открыла субботние школы для украинских детей.
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