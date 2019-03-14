РФ активізувала зусилля для дестабілізації на виборах, - ДПСУ

З початку року РФ направила для цього 59 осіб

Перед выборами 2019 участились случаи направления в Украину с оккупированной территории завербованных спецслужбами РФ граждан для возможного привлечения их к дестабилизации ситуации во время избирательной кампании и непосредственно в самих выборах. Об этом на брифинге рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что всего с начала 2019 года уже выявлено 59 таких человек. Сегодня ночью было обнаружено такого гражданина на админгранице с Крымом.

"Сегодня ночью было обнаружено жителя Херсона, который пытался пересечь админграницу с Крымом в сторону Украины. Известно, что в 2014 году этот гражданин принимал активное участие в боевых действиях против Украины в составе батальона НВФ. Ранее он был завербован на территории РФ", - сказал Слободян.

РБК-Украина писало, что украинские пограничники задержали на админгранице с оккупированным Крымом боевика, который воевал на территории Луганской области в составе незаконного вооруженного формирования "Заря".

Напомним, в ГПСУ также сообщили, что на следующей неделе начнется активная фаза, в рамках которой усилится охрана границы перед выборами. В течение месяца пограничники будут принимать меры по усиленной охране границы, чтобы не допустить провокаций и людей, которые могут принимать участие в дестабилизирующих мероприятиях.