Результати виборів: хто з старих політиків залишиться в новій Раді

Попередні результати виборів у Верховну раду свідчать про те, що в новий парламент можуть пройти 40 народних депутатів Ради восьмого скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Зазначимо, згідно з даними підрахунку 50,24% протоколів, в нову Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" з більшістю місць (122), "Опозиційна платформа - За життя" (37 місць), "Європейська солідарність" (25 місць), "Батьківщина" (23 місця) і "Голос" (18 місць).

В нову Раду за партійними списками можуть пройти 40 народних депутатів восьмого скликання: 14 - від "Опозиційної платформи - За життя" та по 13 від "Європейської солідарності" і "Батьківщини". Зазначимо, що у списках партій "Слуга народу" і "Голос" діючих депутатів немає.

Від "Опозиційної платформи - За життя" в Раду можуть пройти такі нардепи 8-го скликання:

1. Юрій Бойко

2. Вадим Рабінович

3. Наталія Королевська

4. Сергій Льовочкін

5. Василь Німченко

6. Нестор Шуфрич

7. Сергій Ларін

8. Сергій Дунаєв

9. Тарас Козак

10. Юлій Іоффе

11. Михайло Папієв

12. Микола Скорик

13. Юлія Льовочкіна

14. Юрій Павленко

Від "Європейської солідарності" в Раду можуть пройти нардепи:

1. Андрій Парубій

2. Ірина Геращенко

3. Мустафа Джемілєв

4. Артур Герасимов

5. Ніна Південця

6. Ірина Луценко

7. Вікторія Сюмар

8. Володимир Ар'єв

9. Микола Величкович

10. Сергій Алексєєв

11. Руслан Князевич

12. Максим Саврасов

13. Марія Іонова

Від "Батьківщини" в новий парламент можуть потрапити нардепи:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Сергій Соболєв

4. Олена Кондратюк

5. Іван Кириленко

6. Андрій Кожем'якін

7. Григорій Немиря

8. Сергій Власенко

9. Валерій Дубіль

10. Олександр Абдуллін

11. Іван Крулько

12. Ольга Бєлькова

13. Альона Шкрум

Крім того, у нову Раду по мажоритарним округам можуть пройти діючі нардепи парламенту восьмого скликання від:

В нову Раду можуть пройти 80 діючих нардепів від:

БПП

Валерій Давиденко, Сергій Рудик, Володимир Мельниченко, Роман Мацола, Микола Люшняк, Олександр Урбанський, Андрій Кіт, Андрій Лопушанський, Богдан Дубневич, Ярослав Дубневич, Віталій Гудзенко, Максим Єфімов, Микола Кучер, Петро Юрчишин

"Відродження"

Антон Яценко, Віктор Бондар, Олег Кулініч, Юрій Шаповалов, Леонід Клімов,

"Воля народу"

Сергій Лабазюк, Олександр Фельдман, Ігор Молоток, Сергій Шахов, Олесь Довгий, Олександр Пономарьов, Василь Петьовка, Степан Івахів.

"Опозиційний блок"

Дмитро Шенцев, Юрій Солод, Дмитро Шпенов.

Позафракційні

Олександр Герега, Андрій Деркач, Тарас Батенко, Дмитро Лубинець, Ірина Констанкевич.

Народний фронт

Михайло Бондар, Микола Княжицький, Андрій Іванчук, Валерій Лунченко, Ігор Гузь.

Таким чином, у Раду нового скликання можуть пройти близько 120 нардепів Ради восьмого скликання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) вже опрацювала 70% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Відзначимо, за словами генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля, наявність незаконної агітації на виборах до Ради 21 липня стало однією з ключових проблем в переддень і день голосування.