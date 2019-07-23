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Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 14:04
Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На округах в Харківській області вже визначено 10 переможців

За попередніми результатами виборів в Верховну раду, наразі на округах в Харківській області вже визначено 10 переможців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Як відомо, загалом по Україні наразі вже встановлено переможців у понад 80 мажоритарних округах, десять з них - у Харкові та області.

Загалом у Харкові та області 14 одномандатних виборчих округів (№168-181).

Переможці на округах Харківської області

  • 168 округ - Марія Мезенцева від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Валерій Писаренко);
  • 169 округ - Олександр Куницький від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Олександр Грановський);
  • 170 округ - Андрій Одарченко від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Дмитро Святаш);
  • 172 округ - Юрій Здебський  від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Володимир Мисик); 
  • 173 округ - Олександр Бакумов від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Анатолій Денисенко);
  • 175 округ - Євген Пивоваров від "Слуги народу" ( на другому місці нардеп Володимир Кацуба);
  • 176 округ - Дмитро Шенцев  від "Опозиційного блоку" (на другому місці представник "Слуги народу" Олександр Счисльонок);
  • 177 округ - Дмитро Любота від "Слуги народу" (на другому місці нардеп Віктор Остапчук);
  • 178 округ - Олександр Літвінов від "Слуги народу" (на другому місці самовисуванець Анатолій Русецький);
  • 181 округ - Дмитро Микиша від "Слуги народу" (на другому місці самовисуванець Валерія Мураєва).

 

Наразі триває обробка протоколів у 171 окрузі, де лідером є кандидат від "Слуги народу" Вікторія Кізбурська (37,62%), на другому місці кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик (26,74%). Загалом на окрузі вже опрацьовано 98,80% протоколів.

Також на окрузі зареєстровані кандидат від "Опозиційного блоку" Володимир Золотарьов (12,72%), від "Європейської солідарності" Сергій Бабаєв (6,57%), від "Руху нових сил" Олексій Андрєєв (2,53%), від "Свободи" Наталія Литвиненко (2,14%), а також семеро самовисуванців. Шляхом самовисування свої кандидатури на окрузі подали Наталія Левицька (4,30%), Денис Ярославський (3,71%), Сергій Кушнарьов (1,68%), Володимир Іващенко (1,"4%), Катерина Казакова (0,31%), Анна Попова (0,28%) та Олександр Прохоренко (0,11%).

Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові

На 174 окрузі вже оброблено 82,97% протоколів, тут лідером нардеп і бізнесмен Олександр Фельдман (37,60%), на другому місці - кандидат від "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук (33,21%).

Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові

Загалом на окрузі зареєстровано 23 кандидати, окрім вже названих це: кандидати від партії "Європейська солідарність" Віктор Трубчанов (3,99%), від партії "Україна славетна" Олександр Бойко (3,34%), від "Свободи" Олександр Константінов (1,61%), від "Самопомочі" Анна Любчич (0,98%), від "Громадянської позиції" Віталій Ріц (0,69%). Також на окрузі зареєстровано 16 самовисуванців: Олександр Ткаченко (12,57%), Анастасія Акімова (3,10%), Олексій Давиденко (0,56%), Володимир Андрющенко (0,44%), Олексій Тесаловський (0,38%), Наталія Мещерякова (0,28%), Віталій Говоруха (0,27%), Анна Фатєєва (0,17%), Віталій Федусяк (0,17%), Анна Гумен (0,10%), Олена Олефір (0,10%), Вікторія Присташ (0,09%), Олександр Ятчук (0,08%), Анатолій Царик (0,07%), Сергій Каленюк (0,05%), Геннадій Камленок (0,04%).

На 179 окрузі вже підраховано 96,29% протоколів, лідером є кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер (50,41%), на другому місці представник "Опозиційного блоку" Сергій Чернов (17,47%). Загалом на окрузі 10 кандидатів: від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Степанов (10,77%), від партії "Громадянський рух "Хвиля" Вадим Трюхан (2,35%), від Радикальної партії Ігор Головінов (2,31%), від Аграрної партії Валентина Земляна (2,30%), від Самопомочі" Олексій Голіков (1,46%), від партії "Патріот" Сергій Слабун (1,28%) та два самовисуванці: Анатолій Гіршфельд (11,25%) та Ігор Каулько (0,34%).

Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові

На 180 окрузі серез десяти кандидатів лідером є представник "Слуги народу" Олексій Красов (43,67%), на другому місці самовисуванець Олександр Білов (32,07%), на третьому - також самовисуванець Вадим Воскобойніков (9,37%), на четвертому - кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Плетньов (7,47%), пятий - представник "Європейської солідарності" Іван Кравцов (3,70%), шостий - кандидат від Радикальної партії Богдан Гордієнко (1,92%), сьомий - самовисуванець Василь Сухина (0,89%), восьмий - кандидат від Аграрної партії Микола Личко (0,34%), дев'ятий - самовисуванець Олег Діденко (0,29%), десятий - також самовисуванець Микола Маслов (0,23%). Загалом на окрузі опрацьовано 96,11% протоколів.

Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Харкові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по багатомандатному виборчому округу Центрвиборчком вже опрацював понад 95% протоколов. За попередніми результатами до Ради проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

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